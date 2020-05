Journey to the Savage Planet e Indivisible sbarcano su Nintendo Switch

Dopo aver discusso dei ricavi generati da Digital Bros con Control, 505 Games conferma l'avvenuto approdo sull'eShop di Nintendo Switch delle versioni digitali di Journey to the Savage Planet e Indivisible. I rappresentanti del publisher italiano svelano anche le date di arrivo delle versioni fisiche dei due titoli.

Ad accompagnare l'annuncio dell'arrivo dei due titoli editi da 505 Games sulle bianche sponde digitali di Switch troviamo anche i video gameplay che mostrano in azione sulla console Nintendo la frizzante avventura fantascientifica degli studi Typhoon e il platform ruolistico di Lab Zero Games.

Con il primo video gameplay delle rispettive versioni Switch arriva poi la conferma della commercializzazione retail di Journey to the Savage Planet e di Indivisible per il medesimo giorno, ossia per venerdì 26 giugno. Le edizioni fisiche di ciascun titolo potranno essere acquistate al prezzo consigliato di 29,99 euro.

A questo punto non ci resta che mostrarvi i filmati di presentazione dei due nuovi arrivati nella ludoteca di Nintendo Switch, ma prima ricordiamo a chi ci segue che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Journey to the Savage Planet e la recensione di Indivisible. Qualora foste interessati, in calce alla notizia potete ammirare anche le immagini della versione Switch di Journey to the Savage Planet.