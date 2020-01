Journey to the Savage Planet: un Metroidvania dall'umorismo spaziale, la Video Recensione in 4K

Mancano ormai solo poche ore al debutto ufficiale di Journey to the Savage Planet, il divertente titolo d'esordio di Typhoon Studio che mescola lo stile di gioco di un Metroidvania con l'umorismo tipico di Rick e Morty e Futurama. Ecco quindi la nostra Video Recensione del gioco in 4K.

Nel filmato in questione potrete scoprire quali sono i punti di forza e quelli a sfavore del colorato gioco, che potrà essere giocato sia da soli che in compagnia di un amico grazie alla presenza di una modalità cooperativa. Se volete saperne di più, vi invitiamo anche a leggere la recensione di Journey to the Savage Planet a cura di Francesco Fossetti, appena pubblicata sulle nostre pagine.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile da domani, 28 gennaio 2020, sia in formato digitale che fisico sulle seguenti piattaforme: PC (in esclusiva su Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One. Gli abbonati al PlayStation Plus potranno inoltre approfittare di uno sconto per il preoder potranno aggiungere il titolo alla propria libreria al prezzo di 26,99 euro (il prezzo originale è di 29,99 euro). Nel caso in cui foste intenzionati a giocarci su PC, sappiate che la promozione sarà valida fino all'uscita anche per tutti i clienti Epic Games Store.