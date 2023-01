Journey to the Savage Planet si fa Next Gen con l'edizione Employee of the Month

Dopo il ritorno degli ex Typhoon Studios con Tencent, i ragazzi del team Raccon Logic uniscono le forze con 505 Games per annunciare l'edizione Employee of the Month e l'Update Next Gen di Journey to the Savage Planet.

La frizzante avventura spaziale ambientata sui pianeti alieni ARY-26 e DL-C1 sta quindi per approdare anche su console di ultima generazione, per la gioia di tutti i dipendenti di Kindred Aerospace impegnati nella colonizzazione dei mondi extrasolari più ricchi di risorse.

L'aggiornamento Next Gen di Journey to the Savage Planet porterà in dote la risoluzione 4K (nativa o in upscaling), i preset Performance e Graphics, delle folli pubblicità inedite da ammirare a bordo della propria capsula di salvataggio, delle opzioni aggiuntive per chattare con Martin Tweed e una Modalità Foto ampliata. L'edizione Employee of the Month di Journey to the Savage Planet introduce anche dei contenuti inediti nell'esplorazione della mappa e nelle attività di ricerca da condurre sul campo.

Chi possiede già l'avventura sci-fi potrà riscattare in via del tutto gratuita l'Update Next Gen e i contenuti aggiuntivi dell'edizione Employee of the Month a partire da martedì 14 febbraio, tanto su PlayStation 5 quanto su Xbox Series X/S. Sempre per il 14 febbraio è previsto il rilancio di Journey to the Savage Planet nella sua edizione più aggiornata al prezzo consigliato di 29,99 euro. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Journey to the Savage Planet.