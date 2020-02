Journey to the Savage Planet su Nintendo Switch? Gli sviluppatori ci stanno pensando

Gli autori dei Typhoon Studios non nascondono il loro desiderio di realizzare il porting per Nintendo Switch di Journey to the Savage Planet: a darcene conferma è lo stesso Alex Hutchinson, co-creatore della compagnia, nel corso di un'intervista concessa a GamingBolt.

Nonostante Google abbia comprato i Typhoon Studios per Stadia giusto poche settimane fa, il boss della frizzante software house canadese continua perciò a guardare al multipiattaforma e, nella fattispecie, alla console ibrida della casa di Kyoto come nuovo punto d'approdo per l'esperienza sci-fi di Journey to the Savage Planet.

A detta di Hutchinson, infatti, sebbene il team di Typhoon non abbia ancora nulla da annunciare al riguardo, l'eventualità dell'arrivo del titolo su Nintendo Switch è un qualcosa che "stiamo esaminando perchè è la piattaforma perfetta per il nostro gioco".

Nei giorni scorsi, lo stesso boss di Typhoon Studios ha discusso delle potenzialità di PS5 e Xbox Series X, condividendo il suo parere sul cloud gaming e sulla possibilità offerta dalle specifiche delle console nextgen di creare simulazioni su vasta scala. Per saperne di più sull'ultimo progetto fantascientifico di Typhoon, vi rimandiamo alla nostra recensione di Journey to the Savage Planet.