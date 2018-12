Journey to the Savage Planet: nuovi dettagli e trailer ufficiale

Journey to the Savage Planet è il titolo d’esordio di Typhoon Studios, il nuovo studio di sviluppo - con sede a Montreal - fondato dai veterani dell’industria dei videogiochi: Alex Hutchinson, Yassine Riahi e Reid Schneider. Questo nuovo gioco in partnership con 505 Games è stato svelato ai The Game Awards, con un nuovo trailer.

In uscita nel 2019 per PC, PlayStation 4 e Xbox One, Journey to the Savage Planet è un gioco di avventura in prima persona ambientato in un fantasioso e coloratissimo mondo alieno, brulicante di creature strane e meravigliose. I giocatori, nei panni di dipendenti della Kindred Aerospace, azienda che si vanta del titolo di "IV migliore Compagnia per l’Esplorazione Interstellare”, si ritroveranno spediti nello spazio con grandi speranze - ma con poche risorse e nessun piano concreto - con il compito di esplorare, catalogare la flora e la fauna di un pianeta inesplorato ai margini dell’universo, toccherà a loro determinare se il suo habitat è adatto alla colonizzazione umana.

“I principi fondamentali di Typhoon sono i sapori forti, un sacco di sistemi interconnessi, un debole per i brutti scherzi e un radicato amore per il gioco collaborativo” ha commentato Alex Hutchinson, direttore creativo e co-fondatore di Typhoon Studios. “Journey to the Savage Planet comprenderà tutte queste cose e molto altro ancora”.

“Questo progetto incarna la passione del nostro team, molti dei membri arrivano da grandi compagnie come Ubisoft, Eidos e WB Games e hanno deciso di imbarcarsi in questo gioco indipendente d’avventura con noi” ha affermato Reid Schneider, produttore esecutivo e co-fondatore di Typhoon Studios. “Rivelare Journey to the Savage Planet ai The Game Awards è un sogno diventato realtà” ha aggiunto Yassine Riahi direttore tecnico e co-fondatore di Typhoon Studios. “Siamo ansiosi di conoscere le reazioni dei giocatori e non vediamo l’ora di consegnare loro Journey to the Savage Planet il prossimo anno!”

Il Publisher 505 Games collaborerà con MAKERS Fund ed Epic, i creatori del motore Unreal Engine, per pubblicare il primo titolo di questo anticonformista studio canadese. Per ulteriori informazioni su Journey to the Savage Planet e vedere il video training completo della Kindred Aerospace incluso nel trailer visitate il sito ufficiale.