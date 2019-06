Journey to the Savage Planet: nuovi video pre-E3 pieni di mostri alieni

Gli sviluppatori dei Typhoon Studios confermano la loro presenza all'E3 2019 e anticipano lo show di Los Angeles dando modo ad alcune testate videoludiche internazionali di provare in anteprima Journey to the Savage Planet, la loro bizzarra avventura sci-fi per PC e console.

Annunciato ufficialmente durante i The Game Awards 2018 dello scorso dicembre, il progetto di Journey to the Savage Planet cala gli appassionati di fantascienza nei panni dei dipendenti della Kindred Aerospace, un'agenzia del futuro che dovrà occuparsi di terraformare il pianeta alieno AR-Y 26 in vista della sua futura colonizzazione umana.

La missione affidata a questi cowboy spaziali non sarà delle più semplici: a causa dello scarso equipaggiamento a propria disposizione, gli utenti dovranno esplorare e catalogare ogni singola specie vegetale e animale incontrata sul pianeta per determinare la pericolosità dell'habitat alieno.

Basta scorrere le scene di gioco realizzate dai colleghi di GamesBeat e Easy Allies per renderci conto del peculiare approccio grafico e artistico utilizzato dagli autori degli studi Typhoon per farci vivere questa avventura venata di elementi survival. Nel corso dell'E3 2019, presumibilmente, conosceremo la data di lancio ufficiale di Journey to the Savage Planet, prevista per il momento entro i primi mesi del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel frattempo, vi riproponiamo la simpatica guida galattica per esploratori confezionata da Gabriele Carollo dopo un primo contatto con gli enigmatici abitanti del mondo alieno di Journey to the Savage Planet.