Journey to the Savage Planet: nuovo trailer e demo disponibile all'E3

Nel corso dell'E3, durante l'evento Inside Xbox, è stato svelato il nuovo trailer di Journey to the Savage Planet, gioco di esplorazione in prima persona di 505 Games e Typhoon Studios, che ha mostrato le ambientazioni coloratissime e ricche di strane creature aliene.

Il gioco è anche presente in forma giocabile alla manifestazione losangelina, visto che la software house ha anche portato in fiera la demo dell'E3 2019. Si tratta di un gioco di azione e avventura in prima persona, come detto in apertura, in cui i giocatori vestiranno i panni dei dipendenti della Kindred Aerospace, un'azienda che si occupa di esplorazione interstellare.

Il nostro compito sarà quello di esplorare lo spazio, sebbene con poche risorse e nessun piano concreto, e catalogare la flora e la fauna del pianeta inesplorato AR-Y 26, ai margini dell'universo, per capire se il suo habitat può adattarsi alla vita umana, nell'ottica di iniziarne la colonizzazione.

Il gioco sarà disponibile a inizio 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC attraverso l'Epic Games Store. Trovate il nuovo trailer come di consueto in cima alla news, mentre per approfondire potete leggere la nostra anteprima di Journey to the Savage Planet, se il gioco vi avesse incuriosito. Che ve ne pare?