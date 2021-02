Journey to the Savage Planet: i problemi su Google Stadia sono stati risolti

Recentemente si è parlato molto dei problemi di Journey to the Savage Planet per Google Stadia, il gioco è afflitto (tra gli altri) da un bug che in alcuni casi causa il freeze del gioco nel menu principale, impedendo quindi di proseguire e iniziare a giocare.

Fino a qui nulla di troppo strano, se non fosse che un giocatore ha contattato l'assistenza di Google Stadia per segnalare il problema, venendo rimbalzato al servizio clienti di 505 Games, publisher di Journey to the Savage Planet su tutte le piattaforme, ad eccezione di Stadia. Questa versione è pubblicata da Stadia Games & Entertainment, etichetta dissolta e chiusa insieme a Typhoon Studios, team autore del gioco.

Dopo le polemiche, un portavoce di Google Stadia è subito intervenuto per affermare che presto sarebbe stata pubblicata una patch. Detto fatto, l'aggiornamento è stato pubblicato e risolve il bug della corruzione dei salvataggi e un problema tecnico legato a questi ultimi che impediva di proseguire oltre il menu principale. Inoltre, l'update aggiunge una opzione che previene le disconnessioni in caso si metta Stadia in stand-by per lungo tempo.

Journey to the Savage Planet è ora perfettamente giocabile anche su Google Stadia e l'autore della discussione originale su Reddit conferma di non riscontrare più problemi di alcun tipo.