Journey to the Savage Planet su PS5 e Xbox Series X: l'Update Next Gen si lancia in video

Come preannunciato dal video d'annuncio dell'edizione Next Gen di Journey to the Savage Planet, il team Raccoon Logic e 505 Games celebrano il lancio della nuova versione dell'avventura spaziale con un video che illustra le migliorie grafiche, ludiche e contenutistiche disponibili su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

In questa sua nuova edizione, la frizzante avventura sci-fi da vivere sui pianeti ARY-26 e DL-C1 offre numerose migliorie e ottimizzazioni, portando in dote la risoluzione 4K (nativa o in upscaling) e i 60fps, delle folli pubblicità inedite da ammirare a bordo della capsula di salvataggio, delle opzioni aggiuntive per chattare con Martin Tweed e una Modalità Foto ampliata.

I colonizzatori dei mondi extrasolari possono inoltre cimentarsi in una serie tutta nuova di missioni di esplorazione e di attività di ricerca da condurre sul campo. Chi possiede già l'avventura fantascientifica può riscattare in via del tutto gratuita i contenuti dell'edizione Employee of the Month e l'update Next Gen a partire da oggi, martedì 14 febbraio, su PS5 e Xbox Series X/S. Sempre per il 14 febbraio è prevista anche la commercializzazione dell'edizione più aggiornata di Journey to the Savage Planet al prezzo consigliato di 29,99 euro.

Se volete tuffarvi nelle atmosfere aliene dell'odissea spaziale degli ex Typhoon Studios, qui trovate la nostra recensione di Journey to the Savage Planet, l'avventura sci-fi a metà tra Futurama e Metroid Prime.