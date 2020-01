Journey to the Savage Planet: sondiamo l'ignoto con il nuovo video diario "Butthole"

La passione che anima gli autori dei Typhoon Studios e la loro ossessione per la perfezione sono al centro del nuovo, insolito video diario "Butthole" di Journey to the Savage Planet.

Il titolo scelto dagli autori canadesi per questo nuovo filmato non lascia davvero adito a equivoci: una volta avviato, ci viene infatti mostrato il mirabolante processo creativo che ha portato gli sviluppatori nordamericani a immaginare e dare forma, ebbene sì, all'ano e al tratto digerente del Pufferbird, una delle tante creature che popoleranno il pianeta alieno di AR-Y 26.

L'impegno profuso dagli studi Typhoon per ricreare a schermo questo particolare aspetto dell'anatomia del Pufferbird è la rappresentazione plastica dell'impegno profuso dagli sviluppatori per realizzare un'avventura che, facendo leva sulla curiosità dell'utente, sarà impreziosita da una sana iniezione di umorismo. Il nostro scopo, d'altronde, sarà quello di studiare le creature, la flora e le bizzarri anomalie di questo mondo per valutarne rischi e opportunità in vista della creazione di una colonia umana.

L'uscita della nuova epopea aliena dei Typhoon Studios è prevista per il 28 gennaio su PC (in esclusiva Epic Store), oltreché su PlayStation 4 e Xbox One. Se siete interessati a questa frizzante avventura sci-fi, vi consigliamo di approfondirne la conoscenza recuperando la nostra anteprima di Journey to the Savage Planet per scoprire che nello spazio, nessuno può sentirti ridere!