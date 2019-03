Journey to the Savage Planet: trailer e immagini per l'avventura di Typhoon Studios

Typhoon Studios, ha pubblicato nuove immagini e un video teaser che mostrano il colorato e divertente mondo alieno di Journey to the Savage Planet, in arrivo per PlayStation 4, Xbox One e PC a inizio 2020.

Journey to the Savage Planet è uno scanzonato gioco di avventura in prima persona ambientato in uno splendente e colorato mondo alieno, brulicante di strane e meravigliose creature.

Nei panni di un dipendente della Kindred Aerospace, azienda che si vanta del titolo di "IV migliore compagnia per l’esplorazione interstellare”, i giocatori si ritroveranno sullo sperduto pianeta AR-Y 26 armati di grandi speranze e di scarso equipaggiamento e avranno il compito di esplorare e catalogare la sua flora e la sua fauna per determinare se l’habitat è adatto alla colonizzazione umana.

"Il nostro team nutre un profondo amore per gli anni d’oro della fantascienza, sembra che la positività e il senso di avventura che la caratterizzavano si siano un po’ smarriti negli ultimi anni", ha affermato Alex Hutchinson, direttore creativo e co-fondatore di Typhoon Studios. "Ci sono troppe distopie per i miei gusti, e così abbiamo volute fortemente che Journey to the Savage Planet riportasse in auge il senso di avventura dell’esplorazione spaziale come omaggio alla fantascienza di tanto tempo fa ma con un taglio più divertente. Questa anticipazione è solo un piccolo assaggio di quello a cui stiamo lavorando, non vediamo l’ora di potervi mostrare di più nei prossimi mesi”.

505 Games pubblicherà Journey to the Savage Planet per PlayStation 4, Xbox One e per PC (in esclusiva su Epic Games Store) all'inizio del 2020.