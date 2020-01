Journey to the Savage Planet: dove trovare il Carburante

Se volete tornare a casa sani e salvi dal viaggio di Journey of the Savage Planet, avrete bisogno di procurarvi una bella scorta di carburante per la vostra nave. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovare la benzina sul pianeta AR-Y 26.

Ci sono in tutto 20 location in cui è possibile trovare il carburante in Journey to the Savage Planet. Al fine di ottenere benzina a sufficienza per tornare a casa, tuttavia, vi basterà visitare i seguenti 5 punti della mappa:

Sito di atterraggio (cristalli torreggianti)

Raggiungete i "cristalli torreggianti" e usate il rampino per raggiungere le piattaforme di fronte al teletrasporto. Quando siete lassù proseguite dritto per raggiungere le prossime sporgenze in cui è possibile usare il rampino, ma non salite. Da lì continuate ad andare avanti per raggiungere un punto di salvataggio. Troverete il carburante all'interno della grotta.

Campi Pruriginosi (Funghi di Si’ned VII)

Dai "Funghi di Si’ned VII" dirigetevi verso il sentiero che conduce alla grande area a strapiombo marrone, proseguite a sinistra verso l'area rossa, dove troverete una grande area piatta all'estremità opposta. Usate la vostra abilità di smash per accedere all'area e trovare il carburante.

Campi Pruriginosi (abisso)

Dall'abisso di Campi Pruriginosi andate avanti lungo il sentiero coperto di erba di sangue, giratevi a destra e usate il rampino per salire. Qui vi imbatterete in un fungo gigante: la posizione del carburante si trova dietro di esso.

Campi Pruriginosi (abisso)

Dall'abisso attraversate il liquido sanguigno e usate il super salto due volte per raggiungere la cima, dove troverete una grotta. Usate la pianta esplosiva per accedere alla grotta e trovare il carburante al suo interno.

Campi Pruriginosi (planetario)

Dal planetario di Campi Pruriginosi andate avanti e saltate sulla prima piattaforma galleggiante. Mantenetevi a sinistra e attraversate le piattaforme per raggiungere un punto di presa. Usate il rampino e saltate sulla piattaforma da dove potete vedere un'altra posizione di presa alla vostra sinistra. Usate il rampino qui per restare sospesi su una rotaia e raggiungere una grotta con il carburante al suo interno.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per trovare il carburante in Journey to the Savage Planet, potete dare un'occhiata al filmato che abbiamo proposto in apertura.

Per saperne di più sul gioco, invece, vi rimandiamo alla nostra recensione di Journey to the Savage Planet.