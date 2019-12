Journey to the Savage Planet: la Video Anteprima del Metroidvania di Typhoon Studios

I ragazzi canadesi di Typhoon Studios si preparano a debuttare con Journey to the Savage Planet, un Metroidvania tridimensionale che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare i giocatori e rappresentare una delle prime sorprese videoludiche del 2020.

L'intera impalcatura di gioco eretta dal team di Typhoon trae spunto dalla migliore produzione letteraria e cinematografica a tema sci-fi per farci partecipare a una corsa allo spazio che vedrà per protagonisti i dipendenti della Kindred Aerospace, un'azienda specializzata nell'esplorazione dei pianeti alieni candidati a ospitare degli avamposti terrestri.

Il mondo di AR-Y 26 che farà da sfondo alle nostre peripezie digitali sarà pieno di misteri da risolvere e di creature da studiare: gli insoliti biomi di questo pianeta ci obbligheranno a compiere delle analisi meticolose sulla flora, sulla fauna e sulle bizzarre condizioni atmosferiche che lo caratterizzano. Pur senza brillare per longevità (l'intera avventura potrà essere completata nel giro di una dozzina di ore al massimo), l'esperimento digitale degli autori canadesi spicca per la qualità del comparto grafico, per la bontà del tenore artistico e per l'incredibile originalità del suo sistema di gioco.

Prima di lasciarvi alla nostra video anteprima, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento su Journey to the Savage Planet dove Marco Mottura ci spiega che, soprattutto all'interno della dimensione dell'ultima IP di Typhoon Studios, "nello spazio nessuno può sentirti ridere". Il lancio di Journey to the Savage Planet è previsto per il 31 gennaio del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.