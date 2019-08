Journey to the Savage Planet: il video gameplay della Gamescom annuncia la data di uscita

Gli scapestrati astronauti di Journey to the Savage Planet tornano a esplorare l'esotico pianeta alieno AR-Y 26 con il nuovo video di gioco confezionato dagli studi Typhoon in occasione della Gamescom 2019 per annunciare la data di lancio ufficiale della loro originale avventura spaziale.

Il nuovo progetto di 505 Games e degli sviluppatori canadesi del team Typhoon sarà disponibile a partire dal 31 gennaio del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

L'esperienza di gioco confezionata dagli autori di Montreal ci vedrà partecipare a una futuristica corsa allo spazio nei panni dei dipendenti della Kindred Aerospace, una fittizia compagnia di esplorazione interstellare incaricata di stabilire degli avamposti terrestri sui pianeti abitabili più prossimi al Sistema Solare.

Sin dalle prime battute dell'avventura, il mondo AR-Y 26 si rivelerà essere uno dei luoghi più ricchi di risorse ma, al tempo stesso, anche uno dei più pericolosi: la colonizzazione del pianeta passerà perciò per le operazioni che dovremo compiere nell'analisi delle creature, della flora e delle bizzarre condizioni atmosferiche che caratterizzano questo lontano sistema. Per un ulteriore approfondimento sull'avventura fantascientifica di Typhoon, vi rimandiamo alla lettura del nostro speciale su Journey to the Savage Planet a firma di Marco Mottura.