Journey to the Savage Planet e Warcraft 3 Reforged tra le dirette Twitch della settimana

Spazio alla nuova programmazione Everyeye Live della settimana appena iniziata, con il calendario completo (ovviamente soggetto a modifiche) delle dirette previste per i prossimi sette giorni, con appuntamenti dedicati a Journey to the Savage Planet, Warcraft 3 ReForged e tanti altri giochi.

Da segnalare l'assenza del Q&A nella giornata di martedì 28 gennaio, Domande e Risposte tornerà però giovedì 30 gennaio e in versione Deluxe venerdì 31 gennaio.

Lunedì 27 gennaio

Ore 15:00 - Journey to the Savage Planet

Ore 21:30 - Rainbow Six Siege feat Kikachan87

Martedì 28 gennaio

Ore 17:00 - Warcraft 3 Reforged feat SchiacciSempre

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. Giorno Gaming

Mercoledì 29 gennaio

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 17:00 - Zombie Army 4 Dead War

Giovedì 30 gennaio

Ore 16:00 - Q&A Cinema

Ore 17:00 - GTA Online

Ore 20:00 - 7 Giorni

Ore 21:00 - Escape From Tarkov feat Giorno Gaming

Venerdì 31 gennaio

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Q&A Speciale: KH3 ReMIND feat Cydonia

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever: VA-11 HALL-A Cyberpunk Bartender Action feat. Be_Frankie

Sabato 1 febbraio

Ore 17:00 - Mortal Kombat 11 (Joker DLC) feat SchiacciSempre

Domenica 2 febbraio

Ore 17:00 - Magic The Gathering

Vi ricordiamo che, nel caso in cui non doveste avere l'opportunità di assistere in diretta ad una o più live sul canale Twitch Everyeye.it, potete sempre recuperarne le repliche che verranno caricate puntualmente sul canale YouTube Everyeye On Demand.