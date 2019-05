Journey: la versione PC ha finalmente una data d'uscita

Sono ormai trascorsi più di 7 anni dall'arrivo della versione PlayStation 3 di Journey e circa 4 anni dalla riedizione su PlayStation 4. Dopo tutto questo tempo, l'avventura che ha incantato numerosi giocatori si prepara ad arrivare su PC, in esclusiva sull'Epic Games Store.

Chiunque voglia vivere da zero il gioco o abbia semplicemente intenzione di rigiocarlo, potrà effettuare l'acquisto sullo store digitale di Epic Games a partire dal prossimo 6 giugno 2019. Attualmente non si conoscono i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco, il quale godrà del supporto alla risoluzione 4K. Si conosce invece quello che sarà il prezzo, dal momento che è già possibile preordinare il gioco su Epic Games Store al costo di 11,99€.

Vi ricordiamo che Journey è solo una delle ormai ex-esclusive PlayStation che stanno per approdare su PC grazie all'Epic Games Store. Tra i titoli in questione ci sono anche Heavy Rain, la cui demo è scaricabile gratuitamente sullo store Epic, e Flower. Nei prossimi mesi arriveranno anche Detroit: Become Human e Beyond: Two Souls.

