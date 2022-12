Joy-Con drift su Nintendo Switch? E' colpa di un difetto di design, dice uno studio

Non è un mistero che alcuni Joy-Con di Nintendo Switch soffrano di problemi legati al drifting, secondo uno studio commissionato da una compagnia inglese, il difetto in questione sarebbe legato ad una cattiva progettazione in fase di design.

Stando al report diffuso da Eurogamer.net emerge come il circuito stampato sulla scheda del controller tenda a consumarsi per colpa dello sfregamento degli stick analogici, una situazione che può verificarsi anche dopo pochi mesi, ed è per questo che si verifica il fenomeno del drifting.

L'agenzia in questione ha chiesto pubblicamente a Nintendo UK di rimborsare i giocatori britannici che hanno acquistato un Joy-Con aggiuntivo per sostituire un controller con il problema del drift, oppure di fornire riparazione e assistenza gratuita per queste problematiche.

La divisione inglese della Grande N ha commentato lo studio rispondendo all'associazione e mettendo in chiaro come il problema sia ad oggi estremamente limitato, la progettazione dei Joy-Con è stata migliorata e negli anni si è lavorato per ridurre al minimo eventuali difetti di produzione e problemi di questo tipo. In ogni caso Nintendo offrirà assistenza gratuita a chiunque riscontri il problema del drift sui Joy-Con, anche fuori garanzia, la casa di Kyoto risponde e risponderà ad ogni segnalazione di problemi tecnici dei controller.