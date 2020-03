Joy-Con Drift su Nintendo Switch? Ecco come sostituire i controller con lo smartphone!

La questione dei controller Nintendo Switch affetti da Joy-Con drifting è stata più volte al centro del dibattito interno alle community di videogiocatori legati alla Casa di Kyoto.

Nel tempo, le diverse divisioni della Compagnia hanno percorso molteplici strade per affrontare la problematica. Piuttosto recentemente, ad esempio, Nintendo Francia ha annunciato l'intenzione di essere disposta a provvedere alla sostituzione gratuita dei Joy-Con affetti da drifting, anche qualora gli oggetti si trovino ormai fuori dal periodo di copertura offerto dalla tradizionale garanzia.

Procedendo in ordine sparso, nel frattempo, molti videogiocatori hanno invece cercato di risolvere il problema ricorrendo a diversi escamotage. A questi ultimi se ne aggiunge ora uno ulteriore, proposto dall'utente attivo su Reddit con il nome di "_benjaninja_". Direttamente in calce a questa news potete osservare la peculiare soluzione adottata dal giocatore, che ha scelto di sostituire il proprio Joy-Con sinistro direttamente con uno smartphone e di condividere con gli altri membri del noto forum i risultati conseguiti dall'operazione.



Una soluzione alquanto radicale, me che non sembra turbare particolarmente il creativo utente, che in una breve dimostrazione video mostra la sua creazione all'opera nel corso di una breve sessione di gameplay dedicata alla versione Nintendo Switch di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.