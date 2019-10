Nintendo è già al lavoro su una nuova versione di Switch Lite?

Nintendo Switch ha avuto un grandissimo successo visti i numeri della console ibrida, tanto che la Grande N ha deciso di affiancarle un altro membro della famiglia: la famosa Nintendo Switch Lite, versione più compatta e leggera della console, utilizzabile solo in modalità portatile.

Purtroppo però quella di Nintendo non è una macchina perfetta, e la Switch "classica" ha dovuto affrontare un problema piuttosto fastidioso che affliggeva alcuni utenti: quello del Joy-Con Drifting. In pratica si tratta di un malfunzionamento dei pad, che fa sì che alla console arrivino costantemente impulsi, per cui il proprio personaggio sullo schermo si muove anche senza toccare del tutto il Joy-Con. Spesso inoltre il segnale arriva in maniera molto debole alla console, che perde così il collegamento col pad, e immaginerete in partita quanto sia fastidioso.

Finora però bastava chiedere la sostituzione del Joy-Con problematico (Nintendo sostituisce i Joy-Con difettosi gratuitamente, anche se solo negli USA per il momento), o per soluzioni più drastiche, comprarne uno nuovo direttamente.

Con l'avvento della nuova console si sperava che il problema fosse stato risolto, e che dunque sulla il Joy-Con Drifting su Nintendo Switch Lite non si verificasse. Purtroppo però ci sono state varie segnalazioni, che hanno confermato che il problema persiste ancora, e in questo caso i pad sono fusi nella scocca della macchina e non sono sostituibili.

Ecco dunque la voce di cui si parla in queste ore: Nintendo sarebbe addirittura già al lavoro su una revisione hardware di Nintendo Switch Lite, che dovrebbe risolvere definitivamente il problema relativo ai Joy-Con, anche se al momento l'unica certezza è la presenza di alcuni brevetti e documenti relativi ad una presunta "New Switch Lite", per il resto si tratta solamente di supposizioni.

Certo il tempismo non è dei più perfetti, visto che il nuovo modello di Switch è praticamente appena uscito, e i suoi acquirenti rischiano dunque di ritrovarsi con una console già "vecchia", ma se non altro si spera che il Joy-Con Drifting, con questa nuova versione della macchina, diventi soltanto uno spiacevole ricordo.