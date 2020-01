Joy-Con Drifting: Nintendo sostituisce i controller Switch anche fuori garanzia in Francia

In una recente intervista concessa al quotidiano francese LeMonde, il Presidente di Nintendo France (Phillippe Lavoue) ha dichiarato che la compagnia sostituirà tutti i controller Switch affetti da Joy-Con Drifting.

Lavoue afferma che la compagnia ha già avviato le pratiche per la sostituzione gratis, i consumatori francesi non dovranno far altro che contattare il servizio clienti per ricevere un nuovo Joy-Con, anche con garanzia scaduta. Si tratta di un modus operandi già adottato dalla Grande N anche in altri paesi mentre non è ancora chiaro come si stia comportando Nintendo Italia a tal proposito, non avendo avuto in questi mesi testimonianze dirette a riguardo.

La decisione di Nintendo France arriva dopo che una associazione di consumatori francese ha eletto Nintendo Switch il dispositivo più fragile del 2019 basandosi su testimonianze di decine di acquirenti. La console ha riscosso un notevole successo in Francia in questi ultimi mesi, diventando uno dei gadget tecnologici più venduti della stagione natalizia.

Il problema del Joy-Con Drifting sembra colpire anche Switch Lite ed i Joy-Con più recenti, indipendentemente dalla data di produzione. Negli ultimi tempi le testimonianze sul fenomeno sono però piuttosto limitate rispetto alla prima metà del 2019, periodo che ha visto una vera e propria esplosione di commenti sul problema.