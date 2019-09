Il Joy-Con drifting anche su Nintendo Switch Lite? Ecco un video che lo dimostra

Quello del Joy-Con Drifting è forse il problema principale di una console, Nintendo Switch, che invece ha convinto praticamente tutti, dalla stampa alla critica. Purtroppo però si tratta di un fastidio che ha colpito diverse console, soprattutto tra le prime ad essere prodotte, tanto che la Grande N è dovuta correre ai ripari.

È notizia di qualche mese fa che, perlomeno negli States, la casa di Kyoto ha dichiarato di voler riparare gratuitamente i controller che presentavano tale problema. Si tratta di un difetto di comunicazione tra la console e il pad, con quest'ultimo che continua ad inviare input di movimento anche quando è a riposo e nessuno lo sta utilizzando. Nel corso del tempo però le segnalazioni sono diminuite, per cui sembrava che Nintendo fosse riuscita a risolvere la situazione.

Arriva però inaspettatamente una testimonianza che torna a gettare ombre sulla qualità dei Joy-Con, dato che mostra che il problema del drifting addirittura su Nintendo Switch Lite. Nel video in questione si vede infatti il controller destro presentare tale tipo di problema, tanto che in The Legend of Zelda Breath of the Wild, la telecamera continua a girare anche con la console appoggiata sul tavolo.

Va detto che si tratta della prima segnalazione in assoluto di drifting su Switch Lite, per cui prima di lanciare allarmismi potrebbe semplicemente trattare di una console difettata. Se dovessero arrivarne altre, potrebbe essere effettivamente un problema: la riparazione del Joy-Con drifting su Switch Lite è più costosa rispetto a quella sul modello tradizionale della console.

C'è da sperare che la sorella piccola di Switch non faccia scherzi, insomma.