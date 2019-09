Joy-Con drifting: la riparazione su Switch Lite potrebbe essere più costosa

Dando un rapido sguardo ai tanti forum frequentati dai fan Nintendo, ci si rende subito conto che uno dei problemi più diffusi e maggiormente discussi in ambito Nintendo Switch è relativo al fenomeno dello “stick drift” che causa il drifting dei Joy-Con.

In concreto, questa definizione si riferisce ad un difetto di funzionamento della coppia di pad della console nipponica, che continua a registrare gli input di movimento anche con gli stick in posizione centrale, costringendo l’utente a intervenire sul controller per interrompere il flusso di dati. Solo qualche giorno fa vi avevamo riferito del caso di un utente francese che si era visto rifiutare la riparazione gratuita relativamente a questo problema.

Proprio riguardo a questo tema, molti utenti si stanno chiedendo se il difetto dello “stick drift” possa affliggere anche la nuova arrivata in casa Nintendo, ovvero la Switch Lite, versione “only-mobile” della famosa console, che al contrario della sorella “maggiore” non ha la possibilità di rimuovere i Joy-Con.

Ovviamente è troppo presto per dare un giudizio definitivo, anche perché il Joy-Con drifting è un problema che solitamente inizia a manifestarsi intorno ai due anni di vita della console. In ogni caso, la guida giapponese ufficiale di Nintendo per le riparazioni ci dà una piccola idea sui costi da affrontare in caso di guasto. L’invio di un singolo Joy-Con per Switch, compreso di riparazione, costa infatti 2.160 yen (tasse incluse), mentre per la coppia si arriva a 4.320 yen. Nel caso della riparazione del controller di Switch Lite si arriva a spendere 4.860 yen, indipendentemente dal numero di stick coinvolti.

Facendo un rapidissimo calcolo, si capisce che per riparare un solo stick su Switch Lite occorre un esborso di denaro maggiore, praticamente il doppio, almeno nel caso degli utenti giapponesi. Già in passato gli utenti americani si erano fatti sentire con una class-action contro Nintendo of America. Che sia il turno del Giappone?