Joystick T.Flight Hotas Ace Combat 7 Skies Unknown Edition: tutti i dettagli

Thrustmaster è ai comandi con un nuovissimo joystick, pronta ad atterrare sugli eventi dedicati ai videogiochi, in tutto il mondo, per mettere in mostra la sua ultimissima creazione.

EGX, Paris Games Week, Comic-Con, Madrid Games Week…il team Thrustmaster si è impegnato ad attraversare il globo in lungo e in largo, per far conoscere il nuovo joystick T.Flight Hotas 4 Ace Combat 7 Skies Unknown Edition a tutti gli appassionati di videogiochi. Sia utilizzando una configurazione tradizionale, che la realtà virtuale, Thrustmaster offre ai giocatori la possibilità di godersi il gioco da una nuova prospettiva, più coinvolgente e più realistica che mai. Esiste un modo migliore per far decollare l’iconico gioco arcade giapponese verso nuovi orizzonti, se non la giocabilità più intuitiva e più fluida possibile?

Il T.Flight Hotas Ace Combat 7 Skies Unknown Edition sarà preordinabile a partire da giovedì 13 dicembre 2018. Il joystick sarà disponibile dal 17 gennaio 2019: le scadenze sono state stabilite con precisione assieme a Bandai Namco Entertainment, il modo tale che gli utenti possano godere di un’esperienza di gioco assolutamente unica, sin dalla data di lancio di quest’ultimo e più spettacolare capitolo della leggendaria saga di Ace Combat. Il joystick T.Flight Hotas Ace Combat Skies Unknown Edition sarà disponibile al prezzo al dettaglio consigliato di 79,99 €.