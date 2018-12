JP Games è il nuovo studio fondato da Hajime Tabata

Dopo aver lasciato Square Enix alla fine di ottobre, Hajime Tabata ha annunciato l'apertura di un nuovo studio di sviluppo chiamato JP Games, formalmente attivo da gennaio 2019.

"Ho aperto una nuova compagnia chiamata JP Games, al momento siamo dietro ai preparativi per il debutto ufficiale dello studio a gennaio 2019. Grazie a tutti per il supporto", queste le parole pubblicate da Tabata su Facebook. Al momento non è chiaro quale sarà il progetto del team e non sappiamo quale sia il focus dello studio, per saperne di più dovremo probabilmente attendere il prossimo mese.

Tabata ha lasciato Square Enix a ottobre, abbandonando anche il posto di responsabile di Luminous Productions, il suo posto è ora occupato da Takeshi Aramaki, già Lead Programmer di Final Fantasy XV.