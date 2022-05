Il lato JRPG di One Piece Odyssey nelle immagini sul combat system

Per aiutarci a capire che tipo di gioco è One Piece Odyssey, Bandai Namco e il team ICLA aggiornano il sito ufficiale della loro nuova esperienza interattiva legata al manga e anime di Eichiiro Oda per mostrarci delle immagini esplicative sul sistema di combattimento del JRPG.

In questa nuova odissea da vivere insieme a quel mattacchione di Cappello di Paglia e alla sua ciurma, tutti gli appassionati di One Piece potranno solcare i mari di un nuovo mondo di gioco, come possiamo facilmente intuire ammirando i nuovi scatti ingame.

La prossima avventura di Rufy e compagni proverà ad ampliare il perimetro ludico e narrativo della serie adottando un sistema di combattimento a turni e delle sessioni di esplorazione libera, grazie alle quali poter andare a caccia di tesori... e di guai!

Date perciò un'occhiata alle nuove immagini di One Piece Odyssey e fateci sapere che cosa ne pensate di questo titolo che, lo ricordiamo, sarà disponibile più avanti nel 2022 su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per un ulteriore approfondimento sui contenuti mostratici fino ad oggi da Bandai Namco e sulla visione che ne accompagna la sviluppo, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere su queste pagine per leggere la nostra anteprima del JRPG a turni One Piece Odyssey.