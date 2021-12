Il nuovo JRPG del papà di Final Fantasy 15 verrà annunciato nel 2022

Come da tradizione a fine anno, il sito giapponese 4Gamer.net ha intervistato i protagonisti della gaming industry giapponese per scoprire cosa bolle in pentola tra i grandi e piccoli studi di sviluppo. A dare i suoi buoni proposti per il 2022 c'è anche Hajime Tabata, direttore di Final Fantasy XV e in seguito fondatore di JP Games.

Nel 2018 Tabata annuncia l'addio a Square Enix e fonda il proprio studio indipendente JP Games, ad oggi il team ha sviluppato il videogioco delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 per poi far perdere le proprie tracce. In realtà Tabata sembra essere più impegnato che mai ed ha ribadito di essere al lavoro su un nuovo JRPG che verrà annunciato il prossimo anno, inoltre l'obiettivo è quello di espandere le attività di JP Games nel Metaverso.

La scorsa primavera si è parlato di due giochi di ruolo in sviluppo presso JP Games, due progetti diversi descritti da Hajime Tabata come l'evoluzione di Final Fantasy XV e Final Fantasy Type-0, giochi che portano la firma del producer e game director giapponese. Al momento non abbiamo altri dettagli e sappiamo solo che il nuovo JRPG di Hajime Tabata verrà annunciato il prossimo anno, questa l'intenzione di JP Games allo stato attuale.