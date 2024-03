Judas tra Bioshock e 'LEGO narrativi': Ken Levine a ruota libera

Come promesso è stato mostrato il nuovo video gameplay di Judas, il prossimo gioco di Ken Levine e del suo Ghost Story Games in uscita prossimamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. E in occasione di un'intervista con IGN USA il game designer ha approfondito alcuni dettagli della sua prossima opera.

Levine si è anzitutto soffermato su cosa consistono i "LEGO narrativi", elementi che andranno ad influenzare l'evoluzione della storia di Judas: "Metaforicamente sono come i LEGO, hai a disposizione un sacco di mattoncini preconfezionati, progettati molto bene e capaci di comunicare tra loro. Sanno come interfacciarsi tra loro ed è questa la genialità, quante cose puoi costruire con quei mattoncini? Avete dunque vari elementi preconfezionati ma con una serie di regole che si basano sul modo in cui si combinano. Ciò significa che con quei mattoncini si può creare qualunque cosa, o quasi", inizia Levine per poi spiegare come questo concetto si applica al gioco: "Ripartendo dalla metafora dei LEGO abbiamo cominciato a pensare che avremmo potuto usare elementi artigianali che non sono enormi livelli interi, ma aspetti di contorno come parti di dialoghi, pezzi d'arte, texture, mappe, incontri, bottini, persino il layout dell'intera esperienza e suddividerli in pezzi modulari per poi istruire il gioco".

Il game designer definisce questo aspetto "pseudo-procedurale, perché non è come in Minecraft dove tutto viene generato attraverso regole matematiche. Si costruiscono tutti questi elementi minori nel gioco e poi si insegna al gioco come creare buoni livelli e una buona storia, e soprattutto come reagire a ciò che si fa. Così, se decidete che volete fare una cosa anziché un'altra, Judas sa come comportarsi, laddove in Bioshock Infinite se gli utenti provavano a fare altrettanto il gioco andava nel panico dicendo di non essere capace di fare nulla di questo. E' un elemento di ricerca e sviluppo importante perché, ancora una volta, ad alcuni giocatori possono pure non interessare i dettagli mentre al contrario altri sono super interessati a questi aspetti, ma in generale l'esigenza è quella di offrire una grande esperienza. Il nostro obiettivo è come realizzare un gioco che vi conosce esattamente come voi conoscete lui".

Per quanto riguarda invece i paragoni con Bioshock, Levine ha spiegato che non aveva intenzione di ripetere quanto fatto con i due giochi della serie da lui creati (il capostipite e Bioshock Infinite), ma di creare un'esperienza completamente diversa: "Judas è un'esperienza del tutto inedita. E' un altro mondo fantastico e che speriamo sia tale, con personaggi fantastici, uno stile artistico fantastico, ma non abbiamo potuto dire nulla su ciò che ci rende così diversi. Stavolta abbiamo voluto creare qualcosa di leggermente diverso, perché nei nostri due Bioshock sei una specie di personaggio che finisce in questi luoghi per caso e, senza troppe anticipazioni, credi di essere totalmente estraneo a quei posti ed hai l'opportunità di imparare a conoscerli nello stesso momento in cui i giocatori li scoprono. In Judas al contrario si nasce su questa nave colonia che sta andando da una Terra morente a Proxima Centauri attraverso un viaggio multigenerazionale, in cui si nasce sulla nave e nella società. Abbiamo dunque una storia di questo luogo, ci si cala nei panni di una persona che è completamente centrale in quella storia e che ha causato gli eventi che hanno provocato il collasso della nave, al contrario di Rapture in Bioshock che raggiungiamo quando è già in rovina".

Per il momento ancora non ci sono date d'uscita o finestre di lancio ben definite per Judas, con i fan che sperano dunque di ricevere notizie incoraggianti al più presto sull'esordio della prossima opera di Levine su PC, PlayStation e Xbox.

Su PlayStation 4 - Dualshock 4 Controller Wireless V2, Nero è uno dei più venduti di oggi.