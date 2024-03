Judas sarà un capolavoro come BioShock? 5 cose che dovreste sapere sul gioco di Ken Levine

Judas è il nuovo gioco del papà di BioShock e uscirà a oltre dieci anni di distanza da BioShock Infinite, uscito nel 2013. Ken Levine si è sbilanciato svelando alcuni dettagli sul gameplay e altre piccole novità sull'attesissimo Judas.

Chi è Ghost Story Games?

A sviluppare Judas, un’avventura sci-fi in prima persona a base di azione e misteri, troviamo Ghost Story Games. Il collettivo è nato dalle ceneri di Irrational Games, team a cui dobbiamo Bioshock e Bioshock Infinite. Alla guida di questo gruppo assemblato per realizzare giochi che fanno della narrativa emergente il loro cuore pulsante, c’è Ken Levine, papà di Bioshock, ma anche dello scrittore e del lead designer del mai dimenticato System Shock 2.

La protagonista e le premesse di trama

La protagonista omonima di Judas è una figura misteriosa. Sappiamo che all’inizio dell’avventura verrà letteralmente "ristampata", in un processo incredibilmente doloroso. Che cosa vuol dire questo? Che prima di questa macabra operazione era morta. Ad ogni modo, Judas è una hacker con conoscenze di ingegneria, ed è parte di un viaggio multigenerazionale dell’umanità alla volta di un nuovo pianeta chiamato Proxima Centauri, percorso a bordo della nave Mayflower. L’obiettivo di questo pericoloso incarico? Dare un futuro alla razza umana, fuggita dalla Terra a seguito di una tremenda peste di origine batterica.

Le tre figure chiave e lo sviluppo dell’avventura

Centrali per lo sviluppo dell’avventura saranno tre figure chiave, o meglio i loro rispettivi ologrammi. Interpretato da Troy Baker, Tom è il capo della sicurezza della nave. Poi c’è l’ufficiale medico, che ha cominciato a farsi chiamare Nefertiti dopo aver abbandonato la propria umanità, infine troviamo una donna più giovane chiamata Hope. Ciliegine sulla torta? Tom e Nefertiti sono marito e moglie, e a quanto pare Hope è la loro figlia adottiva. Inoltre, non è solo l’ufficiale medico a essere un robot. Lo sono tutti, ed è stata Judas a svelarlo, provocando all’equipaggio un grave trauma psicologico che ha messo a rischio l’esito dell’intera missione.

Come si svilupperà l’avventura? In base a chi dei tre decideremo di aiutare, ignorare o osteggiare, scelte queste che produrranno conseguenze tangibili durante l’avanzamento e gli scontri. Se arrabbiata con noi, una delle figure chiave potrebbe bloccarci una porta e obbligarci a imbracciare le armi contro un gruppo di nemici. Un’altra invece potrebbe darci una mano nel momento del bisogno o delle ricompense. Ad ogni modo si tratta di una caratteristica molto interessante, che potrebbe diversificare nettamente una run dall’altra.

Spostarsi per la nave

Stando alle parole di chi ha già avuto modo di esplorarne una parte, la nave Mayflower non sarà assolutamente di dimensioni modeste. Sarà Scotty, il nostro gigantesco aiutante robotico dall’aspetto di un cane, a condurci da un distretto a un altro di questa città volante, così da permetterci di portare a termine gli incarichi accettati da Hope, Tom o Nefertiti.

Il combat system e i nemici

Per quanto concerne il combat system di Judas, come dicevamo Judas è una hacker: ad esempio può collegarsi ai nemici robotici per farli combattere tra loro o costringerli a rilasciare pozze d’olio da incendiare con uno dei suoi poteri. Le ispirazioni ludiche ai precedenti lavori di Levine – e quindi a Bioshock – sono abbastanza evidenti. Con una mano la protagonista può sfruttare le proprie abilità elementali, così da elettrificare una pozza d’acqua o direttamente un nemico. Con l’altra invece usa armi da fuoco come carabine, pistole e fucili a pompa. ]In merito alle minacce che dovremo affrontare, dal gameplay pubblicato per accompagnare le impressioni della stampa possiamo già scovarne di diverse. Ci sono folli cavalli antropomorfi armati di fucile, cuochi appassionati di smembramenti, e un dentista robotico dagli occhi iniettati di sangue, con un trapano ben poco rassicurante e un fare da implacabile inseguitore.

Su PlayStation 4 - Dualshock 4 Controller Wireless V2, Nero è uno dei più venduti di oggi.