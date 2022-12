Judas: emergono nuove informazioni sulla sinossi del titolo di Ghost Story Games

I The Game Awards 2022 hanno saputo regalarci numerosissime sorprese nel corso della notte tra l'8 ed il 9 dicembre 2022. Tra le tante novità che sono apparse sul palco dell'evento presentato da noto Geoff Keighley, una fra tutte ha conquistato il cuore di molti fan della trilogia di BioShock: Judas, il nuovo titolo di Ghost Story Games.

In seguito all'apparizione del primissimo trailer reveal di Judas, sono emerse parecchie informazioni in merito a quella che sarà la ventura opera targata Ken Levine. A poche ore di distanza dall'arrivo in rete di alcuni dettagli circa l'alta rigiocabilità di Judas, derivante dal codename "Replay" che è specchio della presenza di numerosi finali narrativamente differenti tra loro, sono giunte delle novità per quel che concerna la sinossi del prodotto.

Stando a quanto possiamo leggere dalla pagina Steam del titolo, un piano di fuga disperato e un'astronave in dissolvimento saranno gli ingredienti chiave per arricchire una narrazione dall'alto potenziale, come emerso dalle recenti informazioni che vedrebbero la presenza di parecchi richiami biblici e non solo all'interno della ventura opera targata Ghost Story Games.

"Un'astronave in disfacimento. Un piano di fuga disperato. Voi siete la misteriosa e tormentata Judas. La vostra unica speranza di sopravvivenza è quella di creare o distruggere alleanze con i vostri peggior nemici. Riuscirete a collaborare per riparare ciò che avete rotto, o lo lascerete bruciare?" È questo l'incipit della trama di Judas, il titolo story-driven dagli stilemi narrativi e ludici che richiamano fortemente le produzioni dirette dal papà di BioShock.