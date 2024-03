Judas, sulle orme di BioShock: il nuovo video svela i segreti del gameplay

Judas di Ken Levine sarà l'erede spirituale di BioShock? Il nuovo video gameplay confezionato dal boss di Ghost Story Games ci aiuta a rispondere alle domande poste in questi mesi da chi guarda con estrema curiosità al prossimo, ambizioso progetto indipendente del papà della serie ambientata a Rapture e Columbia.

Le scene ingame e in-engine che scorrono nel nuovo video condiviso sui social dal giornalista Geoff Keighley, unite a una serie di immagini inedite, ci aiutano a familiarizzare con questa nuova proprietà intellettuale prende in prestito dalla letteratura fantascientifica e dai film culto del genere tutta una serie di tematiche come il transumanesimo e le utopie.

Il nuovo video, accompagnato dal commento a caldo di Ken Levine e dalle considerazioni di Keighley, ci permette così di immergerci nelle atmosfere di questa esperienza sci-fi incentrata sulle gesta compiute da Judas, un'intrepida avventuriera che dovrà fare appello al suo coraggio per fuggire da un'enorme nave spaziale ormai prossima alla distruzione. Proprio come in BioShock, l'odissea digitale che vivremo nei panni di Judas sarà piena di colpi di scena, di insoliti PNG e di nemici altrettanto 'bizzarri' che ci aiuteranno a ricomporre, un tassello alla volta, il complesso puzzle del mistero legato all'imminente dismissione della struttura orbitante che fa da sfondo all'avventura.

In attesa di scoprire la data di lancio del titolo che inaugurerà la nuova IP di Ken Levine su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale con tre giochi simili a Judas da riscoprire.

