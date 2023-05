Judas: svelata la finestra di lancio del nuovo gioco del papà di BioShock?

All'interno del nuovo report finanziario di Take-Two Interactive, che fungerà da editore del gioco, potrebbero essere spuntate informazioni preziose riguardo al periodo di uscita di Judas, il nuovo intrigante progetto firmato da Ken Levine, noto per aver ideato la serie di BioShock.

Per l'anno fiscale 2024, Take-Two ha dichiarato che rilascerà sedici giochi, tre dei quali rientrano nella categoria "immersive core" dell'azienda. La diapositiva che potete consultare in calce alla notizia, e condivisa dal publisher come parte della presentazione della lineup in arrivo, mostra chiaramente NBA 2K24, WWE 2K24 e Judas come i tre giochi annunciati ascrivibili a questa categoria.

Sebbene la finestra di rilascio di Judas sia ancora indicata come TBA, durante l'incontro con gli azionisti il presidente di Take-Two Karl Slatoff ha dichiarato esplicitamente che il terzo gioco "immersive core" (oltre ai già citati NBA 2K24 e WWE 2K24) in arrivo nell'anno fiscale 2024 è un "una nuova IP molto attesa" di uno dei principali studi del gruppo.

Gli indizi puntano evidentemente su Judas, che potrebbe quindi vedere la luce entro marzo 2024, quando si concluderà l'anno fiscale di Take-Two Interactive. In ogni caso, il titolo è ancora privo di una data di lancio ufficiale, e converrà attendere nuove da Ghost Story Games.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Judas per ulteriori approfondimenti sulla nuova fatica di Kev Levine.