Judas: Take-Two svela entro quando uscirà il nuovo gioco del papà di Bioshock

Presentato in pompa magna nel corso dei The Game Awards di dicembre, Judas è il nuovo gioco del creatore di Bioshock. Il titolo è stato annunciato con un trailer molto intrigante, al termine del quale non è stata però svelata la data di uscita.

A svelarci entro quando arriverà Judas è però stato il publisher Take-Two Interactive durante il recente incontro tenuto con gli azionisti. Il titolo, atteso su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, arriverà entro marzo 2025 stando alle attuali previsioni dell'azienda.

Take-Two intende lanciare ben 87 giochi da qui alla fine di marzo 2025, e alla domanda sui potenziali rinvii di questa produzioni, il CEO Strauss Zelnick ha ammesso: "Abbiamo avuto qualche slittamento negli ultimi anni. Ma ci sentiamo davvero stabili in questo momento. Ho ottime sensazioni per il nostro programma imminente. Ovviamente c'è sempre la possibilità di qualche slittamento, ma i team sembrano lavorare davvero bene e sono ottimista nel riuscire a immettere grandi titoli nel mercato su base continuativa". La speranza, quindi, è che Judas non abbia intoppi di sviluppo e possa essere pubblicato entro la data prevista.

Nel suo report finanziario, la compagnia ha parlato anche del flop commerciale di Marvel's Midnight Suns e dei tagli per 50 milioni di dollari.