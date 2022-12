Judas: trailer d'annuncio per il nuovo gioco di Ken Levine, papà di Bioshock

Si è fatto attendere a lungo, ma alla fine il progetto in sviluppo presso il team capitanato dal papà di Bioshock, intitolato Judas, è stato mostrato per la prima volta sul palco dei The Game Awards 2022.

Ghost Story Games (team conosciuto fino a qualche tempo fa come Irrational Games), ha colto l'occasione dei TGA 2022 per mostrare al pubblico il nuovo ed interessante titolo in prima persona che sembra essere in tutto e per tutto l'erede spirituale del gioco ambientato a Rapture. In questo caso i giocatori vestiranno i panni di una misteriosa donna chiamata Judas, la quale dovrà lottare con le unghie e con i denti per fuggire da un'enorme nave spaziale in procinto di essere distrutta. Durante il suo tentativo di fuga, la ragazza dovrà cercare nuovi alleati e acquisire poteri speciali che ricordano molto da vicino quelli visti in Bioshock.

Purtroppo il trailer non svela dettagli in merito alla finestra di lancio del prodotto, il quale è previsto per PC (Steam ed Epic Games Store) e console di ultima generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A breve dovrebbe inoltre essere aperta la pagina ufficiale Steam del gioco con nuove informazioni e attraverso la quale si potrà aggiungere alla lista dei desideri.