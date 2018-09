Judge Eyes: 30 minuti di gameplay per il nuovo gioco del padre di Yakuza

Nel corso della conferenza pre-Tokyo Game Show "PlayStation Line-Up Tour", Toshihiro Nagoshi, il padre della serie Yakuza, ha presentato Judge Eyes, il suo nuovo progetto in sviluppo per Playstation 4.

Per celebrare l'occasione, Sega ha lanciato una demo della durata di circa mezzora sul PS Store giapponese, che adesso possiamo osservare nella sua interezza grazie ad alcuni utenti che hanno caricato il walkthrough completo su Youtube. La versione di prova di Judge Eyes (anche conosciuto come Project Judge) ci offre un primo assaggio dell'atmosfera e del gameplay della produzione, che in parte, ovviamente, ricordano Yakuza. Che ne pensate?

Judge Eyes sarà disponibile in Giappone a partire dal 13 dicembre, mentre noi giocatori europei dovremo attendere qualche mese in più, SEGA ha infatti confermato che il nuovo progetto di Toshihiro Nagoshi arriverà in Occidente nel corso del prossimo anno.