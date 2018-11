Judge Eyes: la demo con il primo capitolo è disponibile per il download in Giappone

La scorsa settimana SEGA ha reso disponibile la demo di Judge Eyes Shinigami no Yuigon per PlayStation 4 agli abbonati a PlayStation Plus, da oggi invece la demo è scaricabile liberamente dal PlayStation Store giapponese anche dai non iscritti al servizio.

La "Special Demo" di Project Judge permette di affrontare l'intero primo capitolo del gioco senza limitazioni di alcun tipo, con la possibilità d importare i progressi nella versione finale, in uscita in Giappone il 13 dicembre.

Il lancio di Judge Eyes è stato confermato per i territori occidentali, il gioco arriverà in Europa e Nord America nel corso del 2019 mentre non ci sono notizie certe riguardo la demo, sicuramente però non sarà disponibile in lingua inglese in tempi brevi. Novità dal Team Yakuza sono attese durante lo showcase di Kinda Funny dell'8 dicembre, non sappiamo però se queste siano relative alla serie Yakuza oppure al lancio occidentale di Project Judge...