Judge Eyes: due spot TV inediti per il nuovo titolo di Yakuza Studio

Recentemente SEGA ha pubblicato due spot televisivi inediti di Judge Eyes (o Project Judge, che dir si voglia), il nuovo gioco di Studio Yakuza rivelato nel corso del Tokyo Game Show 2018.

I due filmati allegati alla notizia, della durata di circa 30 secondi ciascuno, ci permettono di dare un fugace sguardo al nuovo progetto di Toshihiro Nagoshi, mostrandoci in anteprima alcune delle bizzarre situazioni che ci ritroveremo a gestire nel corso dell'avventura. Che ne pensate?

Judge Eyes è un titolo che unisce lo spirito della serie di Yakuza a un'avventura investigativa. Nel gioco indosseremo i panni di Yagami Takayuki, un investigatore privato che dovrà scoprire il mistero dietro una serie di omicidi verificatisi nel quartiere di Kamurocho, apparentemente collegati fra loro.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Judge Eyes sarà disponibile in Giappone a partire dal 13 dicembre 2018 su PlayStation 4 e Playstation 4 Pro. Purtroppo per il momento la data di lancio in Europa e Nord America rimane ignota, sappiamo solamente che è fissata a un generico 2019. In occasione del Tokyo Game Show, il nostro Umberto Merone ha potuto provare con mano il gioco, se siete curiosi di sapere quali sono le sue impressioni, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima di Judge Eyes.