Judge Eyes: il nuovo gioco di Studio Yakuza arriverà in Occidente nel 2019

SEGA of America ha annunciato che il nuovo gioco di Toshihiro Nagoshi annunciato questa mattina durante il PlayStation Line-Up Tour arriverà anche in Occidente nel 2019, apparentemente in esclusiva su PlayStation 4.

Conosciuto in Giappone come Judge Eyes Shinigami no Yuigon, il titolo provvisorio occidentale è invece Project Judge, in entrambi in casi si tratta comunque di working title non definitivi. SEGA ha pubblicato due trailer del gioco (uno Story Trailer e un Gameplay Trailer) sottotitolati in lingua inglese, nessun dettaglio invece riguardo l'eventuale localizzazione di Project Judge in altri idiomi.

La finestra di lancio prevista per l'Occidente è un generico 2019, in Giappone il gioco uscirà il 13 dicembre mentre la demo è disponibile da oggi sul PlayStation Store giapponese.