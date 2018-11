Judge Eyes: personaggi, mini-giochi e tanto altro nei nuovi screenshot

SEGA e Yakuza Studio hanno pubblicato tantissimi nuovi screenshot di Judge Eeyes, nuovo titolo a tema investigativo in arrivo tra poche settimane in Giappone.

Gli scatti, che potete ammirare nella galleria in calce a questa notizia, mostrano il protagonista Takayuki Yagami e alcuni personaggi secondari, tra i quali spicca Mafuyu Fujii (interpretata da Risa Shimizu), un'avvocatessa del Tokyo District Public Prosecutor’s Office. Proviene da una famiglia ricca, ha ricevuto un'istruzione di alto livello e si distingue per un profondo senso della giustizia. Un altro importante personaggio è Kunihiko Morita (interpretato da Junpei Morita). È un uomo onesto, ammirato moltissimo da Mafuyu, molto meno freddo di quanto appare.

Negli altri scatti è invece possibile vedere gli immancabili mini-giochi che saranno inclusi nel gioco, marchio di fabbrica del team di sviluppo famoso per la serie Yakuza. Ce n'è davvero per tutti i gusti, da giochi da tavolo ai flipper, passando per il baseball e i cabinati arcade a base di danza o zombie.

Ricordiamo che Judge Eyes verrà pubblicato in Giappone il prossimo 13 dicembre. Nessuna notizia ancora per quanto riguarda la data d'uscita occidentale. Recentemente, è stato illustrato il funzionamento del Friend Event System.