Judge Eyes di SEGA si mostra nel primo spot TV giapponese

SEGA of Japan ha pubblicato il primo spot TV di Project Judge (conosciuto anche Judge Eyes Shinigami no Yuigon in Asia) per il mercato giapponese, con l'obiettivo di promuovere meglio la nuova esclusiva PlayStation 4 in arrivo a dicembre.

Sviluppato da Studio Yakuza, Project Judge (titolo provvisorio) è un legal drama con elementi thriller ed action, con protagonista l'irruente Takuya Kimura.

Judge Eyes sarà disponibile in Giappone dal 13 dicembre su PlayStation 4 e PS4 Pro, una demo è già scaricabile dal PlayStation Store giapponese. SEGA ha confermato che il titolo arriverà anche in Asia, Corea, Europa e Nord America nel corso del 2019, una finestra di lancio precisa non è stata ancora rivelata. Ricordiamo che tra i minigiochi presenti in Judge Eyes trovano spazio due classici arcade di SEGA, ovvero Fighting Vipers e Motor Raid, datati rispettivamente 1995 e 1997, qui giocabili in versione completa.