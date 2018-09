Judge Eyes: la sequenza iniziale del nuovo gioco degli autori di Yakuza

In occasione del Tokyo Game Show, SEGA of Japan ha pubblicato il video della sequenza iniziale di Judge Eyes, nuovo gioco degli autori di Yakuza annunciato il 10 settembre scorso durante l'evento PlayStation LineUp Tour.

Project Judge uscirà in Giappone il 13 dicembre, la demo è già disponibile sul PlayStation Store giapponese. Per quanto riguarda l'Occidente SEGA ha confermato che Judge Eyes (titolo provvisorio) arriverà in Europa e Nord America nel 2019 su PlayStation 4, altri dettagli sul lancio occidentale non sono noti.

Judge Eyes Shinigami no Yuigon è un Action Adventure in terza persona che mette il giocatore al centro di una storia criminale piena di misteri da risolvere. Toshihiro Nagoshi, papà di Yakuza, ha curato la produzione e la direzione artistica del progetto, il gioco ha ricevuto una buona accoglienza dal pubblico giapponese, una nuova demo sarà giocabile durante il Tokyo Game Show in programma dal 20 al 23 settembre.