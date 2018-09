Judge Eyes Shinigami no Yuigon è il nuovo gioco degli autori di Yakuza!

Toshihiro Nagoshi, papà della serie Yakuza, aveva promesso novità per il Tokyo Game Show e così è stato: il producer giapponese è salito sul palco dell'evento PlayStation Line-Up Tour per annunciare Judge Eyes (Project Judge)!

Judge Eyes Shinigami no Yuigon, conosciuto anche Project Judge (entrambi i titoli sono provvisori) è un Action Adventure in terza persona che mette il giocatore al centro di una storia criminale piena di misteri da risolvere. Purtroppo Toshihiro Nagoshi non ha svelato altri dettagli, una demo del gioco è ora disponibile sul PlayStation Store giapponese e verrà mostrata anche al Tokyo Game Show.

Judge Eyes è atteso per il 13 dicembre in Giappone su PlayStation 4 mentre il lancio in Occidente e altri territori asiatici è fissato per il 2019.