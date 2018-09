Judge Eyes torna a mostrarsi con due trailer dedicati alla storia e al gameplay

Sega ha pubblicato due corposi trailer di Judge Eyes, il nuovo progetto di Studio Yakuza conosciuto anche come Project Judge. Il primo è incentrato sull'aspetto narrativo della produzione, mentre il secondo ci permette di dare uno sguardo più approfondito alle meccaniche di gameplay, alle ambientazioni e ad alcuni dei mini-giochi disponibili.

Judge Eyes è un'avventura investigativa caratterizzata dallo stile unico dei titoli a opera di Studio Yakuza e Toshihiro Nagoshi. Nel gioco indosseremo i panni di Yagami Takayuki, un ex avvocato che ha deciso di abbandonare la carriera di legge per diventare un investigatore privato. Il nostro scopo sarà indagare su una serie di brutali omicidi apparentemente collegati fra loro, verificatisi nel quartiere di Kamurocho.

Lasciandovi alla visione dei filmati allegati alla notizia, ricordiamo ai lettori che Judge Eyes sarà disponibile in Giappone a partire dal 13 dicembre su PlayStation 4 e Playstation 4 Pro. Per il momento la data di lancio in Europa e Nord America rimane ignota, Sega si è limitata a confermare che il titolo debutterà in Occidente nel corso del prossimo anno. Per ulteriori informazioni e dettagli riguardo il nuovo progetto di Studio Yakuza e Toshihiro Nagoshi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recente anteprima a cura di Umberto Merone, che ha potuto provare con mano il gioco in occasione del Tokyo Game Show 2018.