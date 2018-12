Judge Eyes torna a mostrarsi in due nuovi spot televisivi giapponesi

Con l'avvicinarsi del lancio giapponese di Judge Eyes, SEGA spinge sull'acceleratore che fa muovere la macchina del marketing pubblicando su Youtube i due nuovi spot televisivi che andranno in onda in Giappone nei prossimi giorni.

Judge Eyes (nome in codice Project Judge) è il nuovo gioco del team responsabile della serie di Yakuza, capitanato da Toshihiro Nagoshi. Si tratta di uno spin-off che mantiene un gameplay simile a quello proposto nella saga di Kazuma Kiryu, ma si differenzia da quest'ultima per il differente approccio narrativo, molto più vicino a un'avventura investigativa. Il gioco ci racconterà la storia di Takayuki Yagami, un ex avvocato che ha deciso di abbandonare il suo vecchio lavoro per inseguire il suo personale ideale di giustizia. Il protagonista dovrà indagare su una serie di misteriosi omicidi avvenuti nel quartiere di Kamurocho, apparentemente collegati tra loro.

Lasciandovi alla visione dei due filmati allegati alla notizia, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Judge Eyes sarà disponibile in Giappone a partire dal 13 dicembre 2018. Sega non ha ancora annunciato la data di uscita europea, tuttavia ha confermato che il gioco arriverà in Occidente nel corso del prossimo anno. Per ulteriori informazioni e dettagli sulla produzione, rimandiamo alla nostra recente anteprima.