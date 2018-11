Judge Eyes: una demo con il primo capitolo arriva domani in Giappone

Sul nuovo numero di Famitsu è stato confermato che a partire dal 22 novembre gli abbonati PlayStation Plus in Giappone potranno scaricare una nuova demo di Judge Eyes Shinigami no Yuigon, progetto di Studio Yakuza in uscita a dicembre nel paese del sol levante.

Dal 29 novembre la demo sarà disponibile per tutti, questa versione di prova permetterà di giocare interamente il primo capitolo con la possibilità di importare i salvataggi nel gioco completo. Judge Eyes uscirà il 13 dicembre in Giappone, Asia e Corea su PS4 e PlayStation 4 Pro, SEGA ha già confermato che il titolo arriverà anche in Occidente nel 2019, una finestra di lancio più precisa non è stata fornita.

Annunciato al Tokyo Game Show di settembre, Project Judge (titolo provvisorio per l'Occidente) è il nuovo gioco di Toshihiro Nagoshi, papà della serie Yakuza, l'attesa per questo nuovo progetto è particolarmente elevata, in particolar modo in Asia, dove SEGA si aspetta un riscontro commerciale di alto livello al lancio.