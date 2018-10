Judge Eyes: vediamo i primi 12 minuti di gameplay del nuovo gioco degli autori di Yakuza

Nella giornata di oggi, durante il nuovo appuntamento con il livestream Sega Nama tenuto dall'executive director Toshihiro Nagoshi, sono stati mostrati i primi 12 minuti di Judge Eyes, il nuovo titolo in via di sviluppo presso gli studi degli autori della serie di Yakuza.

Tramite il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, è possibile quindi dare uno sguardo alle prime fasi di gioco di Judge Eyes, titolo che mira ad unire lo spirito e le meccaniche di Yakuza ad un'avventura dallo stampo investigativo. Nel gioco indosseremo i panni di Yagami Takayuki, un investigatore privato che dovrà scoprire il mistero dietro una serie di omicidi verificatisi nel quartiere di Kamurocho, apparentemente collegati fra loro.

Tramite il video che trovate invece in calce alla notizia, potrete inoltre visionare una cutscene tratta dal titolo, con cui possiamo iniziare a familiarizzare con i protagonisti del titolo.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Judge Eyes sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 in Giappone a partire dal 13 dicembre. Non abbiamo ancora una precisa data di lancio per quanto riguarda il mercato occidentale, dove il gioco approderà in un generico 2019. Nel frattempo, vi consigliamo di leggere la nostra Anteprima se foste interessati ad approfondire il gioco.