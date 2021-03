Judgement 2: SEGA sta sviluppando il sequel dello spin-off di Yakuza?

Stando a dei nuovi marchi registrati recentemente da SEGA e individuati online da Gematsu, la compagnia nipponica potrebbe aver affidato al Ryu Ga Gotoku Studio lo sviluppo del sequel di Judgement, il capitolo spin-off di Yakuza.

Tra i nuovi trademark depositati da diversi publisher nipponici in queste ore, è saltato all'occhio quello di "Lost Judgement" a nome di SEGA. Dopo il buon successo del primo capitolo, che è riuscito a conquistarsi anche l'apprezzamento dei giocatori occidentali, non è così improbabile che un seguito sia in fase di sviluppo, ed anzi sono stati gli stessi autori a dichiarare nei mesi scorsi di essere interessanti ad estendere il franchise con delle nuove iterazioni.

Ricordiamo che, dopo aver fatto il suo debutto originale nel 2018 come esclusiva PlayStation 4, lo spin-off di Yakuza è stato annunciato lo scorso febbraio anche nei formati PlayStation 5, Xbox Series X|S e Google Stadia. Le nuove versioni del titolo incentrato sulle investigazioni di Takayuki Yakami arriveranno il 23 aprile di quest'anno.

Segnaliamo inoltre che, tra gli altri trademark potenzialmente interessanti registrati in Giappone, sono stati individuati "Sega Music" ed anche "Katana Engine" da parte di Koei-Tecmo, che potrebbe aver dunque dato vita ad un motore grafico di nuova generazione da mettere a disposizione dei suoi studi interni.