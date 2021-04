Judgment arriva su PS5, Xbox Series X e Stadia e parte un countdown: sequel in vista?

Judgment, spin-off della serie Yakuza sviluppato dallo stesso Ryu Ga Gotoku Studio, è arrivato sulle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e su Google Stadia, con una versione rimasterizzata che migliora l'aspetto grafico dell'originale lanciato per la prima volta nel dicembre del 2018 esclusivamente su PS4.

Judgment narra la storia dell'avvocato Takayuki Yagami: caduto in disgrazia e tormentato dal passato, cerca di riscattarsi trasformandosi in detective e indagando su una terribile serie di omicidi nella rete criminale di Kamurocho. Il gioco può essere acquistato al prezzo di 39,99 euro su tutte le piattaforme, e purtroppo non non prevede l'upgrade gratis da PS4 a PlayStation 5. Nei giorni scorsi abbiamo recensito Judgment su PS5 apprezzando l'ottimo lavoro di rimasterizzazione svolto dal team di sviluppo, che ha impreziosito la produzione con il supporto ai 60fps, un sistema d’illuminazione profondamente rivisto, una gestione più generosa del LOD e la quasi totale scomparsa dei fenomeni di pop-in dell'edizione originale.

Intanto, sul sito ufficiale è partito un conto alla rovescia che scade alle ore 16:00 del 7 maggio con l'inizio di uno streaming intitolato Judgment Day. SEGA non ha fornito informazioni precise, ma tutti puntano sull'annuncio del seguito di Judgment, la cui esistenza era già stata ipotizzata il mese scorso quando in rete è apparso il misterioso marchio registrato "Lost Judgment".