Judgement: ottime le vendite in Occidente, SEGA pensa già al sequel

Nel corso di una recente intervista, SEGA ha esternato tutta la sua soddisfazione per i risultati finanziari ottenuti in Occidente grazie a Judgement, lo spin-off della serie di Yakuza in grado di unire sapientemente azione e combattimenti pirotecnici ad elementi di stampo investigativo.

"Dal nostro punto di vista, Judgement ha superato le aspettative per quanto riguarda il mercato occidentale, sono state davvero positive", le dichiarazioni di Daisuke Saito al portale spagnolo Meristation.

Accertato il potenziale del titolo, la compagnia nipponica ha ora intenzione di mettersi al lavoro per farne una serie vera e propria: "Come team, ci piacerebbe continuare a lavorare su nuovi giochi ambientati nella serie di Judgement".

L'annuncio di un nuovo capitolo non sembra essere qualcosa di imminente, considerando quanto recente è il titolo di SEGA. Tuttavia, chi ha apprezzato questo capitolo introduttivo, sarà certamente felice di sapere che il publisher non ha intenzione di abbandonare l'IP.

Ricordiamo ai lettori che Judgement è disponibile ora in esclusiva su PlayStation 4. Oltre ad aver fatto bene in Occidente, il gioco ha lasciato il segno anche in Giappone, specialmente dopo lo scandalo legato all'arresto dell'attore Pierre Taki. Per ulteriori approfondimenti sul gioco sviluppato dal team di Yakuza e Hokuto Ga Gotoku vi rimandiamo alla nostra Recensione di Judgement.