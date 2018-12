Judgement per PS4: le nuove immagini mostrano i mini-giochi e i DLC

SEGA e i vertici di Yakuza Studio ci catapultano nuovamente nell'universo di Judgement (conosciuto fino a poche settimane fa come Judge Eyes o Project Judge) con delle immagini inedite ritraenti i mini-giochi e le aggiunte collegate ai DLC che caratterizzeranno il periodo post-lancio del titolo.

Come da lunga tradizione per la serie di Yakuza, il nuovo thriller in salsa jappa di Toshihiro Nagoshi sarà supportato attivamente attraverso un esteso programma di DLC a pagamento e aggiornamenti gratuiti che darà modo agli appassionati del genere di ritornare ciclicamente tra i vicoli digitali di Kamurocho per affrontare missioni e attività sempre fresche.

Gli scatti di gioco odierni ritraggono alcuni dei bonus ingame correlati alle espansioni e agli update accessibili dagli acquirenti della versione nipponica: tra questi, citiamo le gare di droni, dei costumi e degli abiti alternativi per alcune delle ragazze che graviteranno attorno alla figura del personaggio interpretabile dagli utenti, il detective privato Takayuki Yagami, e la modalità "Super Easy" richiesta da coloro che desiderano seguire la storia senza affrontare troppe sfide secondarie o combattimenti.

Questi DLC, presumibilmente, saranno compresi nell'offerta di lancio dell'edizione occidentale di Judgement che ricordiamo essere prevista in uscita nel corso del prossimo anno in esclusiva su PlayStation 4, con la possibilità di ascoltare il doppiaggio originale o la trasposizione in inglese di tutti i dialoghi della campagna principale e delle attività secondarie basate sull'esplorazione libera di Kamurocho.