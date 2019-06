Judgement: la posizione di tutti i gatti randagi a Kamurocho

Come visto in Yakuza 6 e Yakuza Kiwami 2, anche in Judgement c'è una missione secondaria che richiede di cercare una serie di gatti randagi. In questa mini-guida vi spieghiamo come trovarli, mostrandovi la loro posizione esatta all'interno di Kamurocho.

Per avviare la missione in questione dovrai prima arrivare al Capitolo 2 di Judgement, cosa che riuscirete a fare nel giro di circa 3 ore. Non vi resta che andare a Nakamichi Alley, recarvi al punto che abbiamo contrassegnato sulla mappa a fondo pagina e parlare con Masakazu Nekomiya. Questo NPC vi darà l'incarico di rintracciare tutti i gatti randagi sparsi a Kamurocho: di seguito vi spieghiamo dove trovarli.

Dove trovare i gatti randagi di Judgement a Kamurocho

Gatto randagio 1

Il primo gatto randagio può essere trovato dopo aver incontrato l'NPC che vi dà la missione secondaria. Dirigetevi verso il piccolo vicolo che si trova immediatamente ad est dai vostri stessi uffici, dalle parti di Nakamichi Street e Pink Street. Una volta giunti sul luogo, non vi resta che scattare una foto al gatto randagio.

Gatto randagio 2

Dopo aver individuato il primo gatto randagio, l'NPC vi informerà che ce ne sono altri due da cercare. Per trovare il secondo dovete andare a Little Asia. Nel piccolo sentiero che attraversa l'area sentirete un miagolio: a quel punto Yagami scaricherà automaticamente il drone per cercare il gatto. Lo potete trovare accoccolato sul ponteggio che si affaccia sul percorso.

Gatto randagio 3

Per il terzo e ultimo gatto randagio dovrete dirigervi all'estremità meridionale di Kamurocho. Nella parte inferiore di Pink Street Entrance vedrete una richiesta di conversazione con un NPC. Vi basterà parlare con questo personaggio per trovare il gatto.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente la posizione dei tre gatti randagi, potete guardare il filmato proposto in apertura. Per saperne di più sul nuovo gioco degli autori di Yakuza, invece, vi rimandiamo alla nostra recensione di Judgement.